Erinnerung eines RZ-Redakteurs: 1971 als Junge von dem Unglück schockiert

Ich kann mich erinnern, dass die RZ die größtmögliche Überschrift gewählt hatte, die andernfalls nur zum Tod eines Papstes genommen wird. Dort stand in dicken schwarzen Lettern mit Unterstrich, dass Arbeiter in den Rhein, in den Tod gestürzt sind. Alles in Schwarz-Weiß, das dunkle Foto von der abgeknickten Brücke vergrößerte die Düsternis noch. Schockiert war besonders mein Vater, der als selbstständiger Baustatiker manch kleinere Brücke gerechnet hatte.

Jahre später war das Unglück immer mal wieder Thema im Familienkreis. Ein mulmiges Gefühl beschleicht mich, wenn ich heute über hohe Brücken fahre – das könnte aber auch meiner Höhenangst geschuldet sein ...

