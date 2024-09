Plus Winningen

Erfolgreichstes Fest in 20 Jahren: So lief das Winninger Moselfest

i Nach altem Brauch treten am Tag nach dem Moselfest die Mitglieder der Winninger Jungwinzer- und Schröterzunft mit Weinkönigin und Weinhex' zum Stuhlgang an. Foto: Erwin Siebenborn

Genaue Zahlen möchte Andreas Lang, 1. Vorsitzender des Moselfest-Vereins, zwar nicht herausgeben, einiges kann er jedoch sagen, zu dem wie das älteste Weinfest an der Mosel in diesem Jahr gelaufen ist: So sind es wohl viele tausend Besucher in Winningen gewesen, eine genaue Zählung sei bei dem Freiluftfest kaum möglich.