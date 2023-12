Plus Koblenz Erfolgreiche Weihnachtsbaumaktion: Rübenacher spenden 2950 Euro ans Kinderhospiz in Koblenz Nina und Manfred Oberhauser freuen sich über den Erfolg ihrer Baumspendeaktion. Jetzt haben sie dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz 2950 Euro überreichen können. Von Katrin Steinert

Das Ehepaar freut sich. "Es ist schön, dass so viele Leute mitgemacht haben", sagt Manni, der mit seiner Frau Nina die Idee zu der Aktion hatte. Das Vorhaben fand schnell bei Ninas Familie, die nebenan wohnt, Anklang. Die Baumspendeaktion fand am 8. Dezember in Rübenach statt, wo die Oberhausers wohnen. Dort ...