Kobern-Gondorf

Er habe sein Leben in der Gastronomie verbracht, sagt Timo Stevens, immer positiv, alles optimistisch gesehen, dazu eine gehörige Portion Charme und Präsenz. Der 41-Jährige erinnert sich an seinen Bruder, Oliver Stevens, der am Freitag, 17. April, gestorben ist. Am Coronavirus.