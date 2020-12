Mendig/Koblenz

Eigentlich hätte eine internationale Messe in Paris den Beginn des üblichen Frühjahrsaufschwungs für Daniel Ebke und seine kleine Firma EVTmedia markieren sollen. Dann kam alles anders: Der Auftrag wurde storniert, es hagelte Absagen, im Stundentakt. In Zeiten der Finanzkrise vor elf Jahren war es bei dem Inhaber einer Firma für Veranstaltungstechnik „von 100 Prozent auf 30 heruntergegangen“, wie er sagt. Jetzt tendiert alles gegen Null, sein proppenvolles Lager spiegelt es wider: keine Aufträge. Auch die Zulieferung für Rock am Ring oder Nature One steht in den Sternen.