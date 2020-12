Koblenz

Auf den Balkonen und auf den Treppenstufen wird am Freitagmorgen um 10 Uhr mit Bier gefeiert, vor dem Studentenwohnheim in der Simmerner Straße stehen ein sichtlich erleichterter Oberbürgermeister David Langner und Dr. Ludwig Prinz vom Gesundheitsamt und informieren die Presse: Seit einer Stunde wissen sie, dass alle Tests in den drei Wohnheimen Simmerner Straße, Sprechstraße und Lerchenweg negativ sind.