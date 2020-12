Koblenz

Für Einheimische ist der Stadtwald an Remstecken und Kühkopf ein beliebter Treffpunkt, um allein oder gemeinsam aktiv zu sein. Neben Wildgehege, Spielplätzen und Trimm-Dich-Pfad warten hier auch Wander- und Laufstrecken sowie Mountainbiketrails auf die Besucher. Bald kommt ein Entspannungsangebot hinzu: Waldbaden; ja, richtig gelesen: Waldbaden. Was es damit auf sich hat, zeigt der zertifizierte Kursleiter Dieter Monsieur. Der 56-Jährige aus Boppard bietet zusammen mit dem Forstamt Koblenz die geführten Entspannungswanderungen an.