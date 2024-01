Plus Koblenz Entscheidung rund um Skateranlage gefallen: Freifläche in Niederberg als Standort gewählt Der Bau einer Skateranlage in Koblenz auf der rechten Seite des Rheins nimmt weiter Formen an. Die Stadt soll nun ermitteln, wie teuer eine Anlage auf der Freifläche neben der Feuerwehrwache in Niederberg würde. Dieser Standort hat sich gegen drei andere durchgesetzt. Von Jan Lindner

In der Verlosung waren nach vorheriger Besichtigung der AG Spielflächen auch diese Standorte: der Bolzplatz Mendelsohn in Horchheim, der Bolzplatz an der Alten Heerstraße in Horchheim und das Fort Asterstein. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe stimmten letztlich einstimmig für den Standort in Niederberg. Gegen den Standort Mendelsohn sprach aus ihrer Sicht, dass ...