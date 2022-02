Was einerseits den Charme der alten Ortsteile wie in Neuendorf oder Wallersheim ausmacht, die enge, verwinkelte Bebauung, ist andererseits genau das, was Probleme mit sich bringt: Für Fußgänger ist eigentlich kein Platz, häufig fehlen Bürgersteige. Wenigstens ein kleines Stückchen im Nauweg könnte jetzt sicherer werden.