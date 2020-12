Weitersburg

„Riskant, gesundheitsschädlich und nervenaufreibend“ − so beschreibt RZ-Leser Peter Hahn aus Weitersburg in einem Leserbrief den Verkehr in seinem Wohnort. Er empfindet es besonders problematisch, dass durch die vielen Baustellen rund um Koblenz, beispielsweise an der Bendorfer Brücke, Auto-, aber auch Lkw-Fahrer die Grenzhausener und die Bendorfer Straße in Weitersburg nutzen, um Staus zu umfahren. Dies verschärfe die ohnehin schon schwierige Lage in Weitersburg, meint Hahn.