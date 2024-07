Plus Koblenz

Energydrinks für Grundschulkinder? Aufregung um Verkaufsautomat auf der Karthause

i In der Spechtstraße auf der Karthause steht seit einigen Monaten ein Verkaufsautomat wenige Meter von der Grundschule am Löwentor entfernt. Gefüllt ist er mit allerlei Süßigkeiten, vom Schokoriegel bis zu Trendprodukten, und auch Energydrinks. Foto: Matthias Kolk

Vor einem Haus in der Spechtstraße in Koblenz wurde vor wenigen Monaten ein Automat aufgestellt, nur rund 200 Meter von der Grundschule am Löwentor entfernt. Eltern, Lehrer und auch Anwohner kritisieren: Der mit Süßkram gefüllte Kasten sei Geldmacherei und gefährde die Gesundheit der Kinder, vor allem die Energydrinks, die es zu kaufen gibt. Sie fordern einen anderen Standort, weiter weg von der Grundschule. Doch dass der Automat umzieht, ist unwahrscheinlich.