Ein Jahr gar nicht, danach mit Verspätung: Die Corona-Krise hat auch den Fahrplan für das beliebte Festungsleuchten gehörig durcheinandergebracht. Doch das Warten hat sich gelohnt. Künstler aus Deutschland und dem Ausland setzen die preußische Feste Ehrenbreitstein mit ungewohnten Effekten in ein anderes, magisches Licht. Noch am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag können Freunde spektakulärer Unterhaltung dabei sein. Los geht es nach Einbruch der Dunkelheit.