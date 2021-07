Es sieht so aus, als steuert der Busstreik im nördlichen Rheinland-Pfalz auf ein Ende zu. Wie Guido Borning, Geschäftsführer des Verbands des Verkehrsgewerbes (VDV) Rheinland, auf RZ-Anfrage sagte, ist eine Schlichtung in dem Streit mit der Gewerkschaft Verdi in Sicht. Demnach fahren die zuvor bestreikten Busse in der Stadt Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz seit ein paar Tagen wieder normal.