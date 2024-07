Plus Koblenz

Empfang in Koblenz: Oberbürgermeister dankt scheidenden Ratsmitgliedern für Hunderte Jahre Arbeit

i Gruppenbild mit Stadtvorstand: Bei einem Empfang für die neuen und die ausscheidenden Ratsmitglieder wurden Urkunden und kleine Geschenke als Dankeschön überreicht. Oberbürgermeister David Langner (9. von rechts), Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (2. von links), Kultur- und Bildungsdezernent Ingo Schneider (links) und Baudezernent Andreas Lukas (rechts) dankten den scheidenden Kommunalpolitikern. Am längsten hat mit Abstand Anne Schumann-Dreyer (Mitte) „durchgehalten“, sie war 37 Jahre im Amt, davon lange als Fraktionsvorsitzende der CDU. Foto: Doris Schneider

Es hat ein bisschen was von einer Erstsemesterparty, wenn auch teilweise in gesetzterem Alter. Oder einem Speeddating: dieses Treffen von alten und neuen Ratsmitgliedern. „Und was machen Sie beruflich?“, fragt der eine die andere, man stellt sich gegenseitig vor, kommt ins Gespräch.