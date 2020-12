Bendorf

Seit einer Woche haben Oberstufenschüler an rheinland-pfälzischen Gymnasien wieder Unterricht in der Schule. Seit heute lernen auch angehende Abiturienten des Bendorfer Wilhelm-Remy-Gymnasiums im wöchentlichen Wechsel wieder im Klassenzimmer oder zu Hause. Um Noten für das zweite Schulhalbjahr, in das die coronabedingte Schließung der Schule fällt, bilden zu können, sollten die Elftklässler alle üblichen Klausuren schreiben – bis zu Beginn der Sommerferien am 6. Juli. Ein Unding, finden die Schüler. Der Schulleiter kündigt einen angepassten Klausurenplan an.