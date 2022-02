Die 2G-Regel im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz soll ab diesem Freitag abgeschafft werden. So hat es Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigt. Damit hinkt die Landesregierung den meisten anderen Bundesländern hinterher: Sie haben die 2G-Regel im Einzelhandel schon vor einiger Zeit gestrichen. Hier haben also schon Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, mit Maske Zutritt zu Einzelhandelsgeschäften.