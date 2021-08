Einwohnerzahlen: Koblenz und MYK wachsen und wachsen – trotz Corona-Pandemie

Dass die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz nicht nur beliebte Ausflugs- und Reiseziele sind, sondern gemeinsam auch eine reizvolle Region zum Leben bilden, das lässt sich schwarz auf weiß an aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts ablesen. Denn: Seit dem Zensus 2011, der großen Bevölkerungs- und Wohnungszählung, sind die Einwohnerzahlen in Stadt und Kreis deutlich gewachsen – und das im fünfstelligen Bereich. Wen es wohin gezogen hat, welche Rolle dabei zuletzt die Zuwanderung trotz der Corona-Pandemie gespielt hat – und wer von unseren Nachbarkreisen die Gewinner und wer die Verlierer sind: Antworten auf diese Fragen gibt es heute in der Übersicht.