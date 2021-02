Koblenz

Einsatz in Koblenzer Altstadt: Waschbär mit Drehleiter gerettet

Aufregung am Mittwochabend in der Altstadt: Ein Waschbär hatte sich, laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung wahrscheinlich verletzt, in ein Parkhaus am Moselufer zurückgezogen. Passanten meldeten dies dem Ordnungsamt. Daraufhin rückte der kommunale Vollzugsdienst aus, der das Tier an einem Fenster des Parkhauses ausmachen konnte.