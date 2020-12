Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 21:36 Uhr

Kobern-Gondorf

Einsatz in Kobern-Gondorf: Auto rollt in Mosel

Am Dienstagabend gegen 20.05 Uhr ging laut Wasserschutzpolizei die Meldung bei der Führungszentrale in Koblenz ein, dass ein Auto in Kobern-Gondorf in die Mosel gerollt sei.