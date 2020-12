Koblenz/Beirut

Nach der Explosion in Beirut vor genau einer Woche dauerte es gerade mal eine Stunde, bis Kayu Orellana und seine Kollegen dem Management ihrer Hilfsorganisation sagten: Da müssen wir hin. Am nächsten Morgen um 6 Uhr waren der Koblenzer und zwei seiner Kollegen am Flughafen in Frankfurt und ein paar Stunden später in der Luft. Seit einigen Tagen helfen sie nun, die schlimmsten Verheerungen der Katastrophe zu lindern.