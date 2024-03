Plus Koblenz Einsatz im Forum Mittelrhein in Koblenz: Frau stürzt mehrere Stockwerke in die Tiefe Peter Meuer Von Annika Wilhelm i Polizisten sperrten Teile der Einkaufspassage ab, ein Zelt diente als Sichtschutz. Foto: Annika Wilhelm Lesezeit: 1 Minute Eine Frau ist am Mittwochnachmittag über mehrere Stockwerke im Forum Mittelrhein in die Tiefe gestürzt. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, sperrte und sicherte Teile der Einkaufspassage ab, Rettungskräfte errichteten im Unterschoss ein Versorgungszelt.

Eine Frau ist am Mittwochnachmittag im Forum Mittelrhein abgestürzt und über mehrere Stockwerke in die Tiefe gefallen. Das bestätigte Polizeisprecher Jürgen Fachinger vom Präsidium Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung. Zuvor hatte die Polizei bereits in einer kurzen Mitteilung von einem „Sturz“ geschrieben, der zu einem Polizeieinsatz im Forum geführt hatte. Vor ...