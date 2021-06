Einsatz der Rettungskräfte vor Wallersheim: Seniorin tot aus dem Rhein geborgen

Grausige Sichtung im Rhein in Höhe des Stadtteils Wallersheim: Am frühen Samstagnachmittag sind die Rettungskräfte alarmiert worden, weil ein lebloser Mensch im Fluss treibend in Höhe Rheinkilometer 594 gesehen worden ist.

Mit Unterstützung des Hubschraubers der ADAC-Luftrettung konnte die Feuerwehr die Person um 14.30 Uhr ausmachen und per Boot in Höhe der Fritz-Ludwig-Straße am Rheinhafen Koblenz an Land bringen. Dort konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod der Frau, laut Kriminalpolizei eine 85-jährige Seniorin aus Koblenz, feststellen. Hinweise auf Gewalteinwirkung liegen gegenwärtig nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz dauern an. Sie geht davon aus, dass die Seniorin ertrunken und ihr Tod nicht vor 12.30 Uhr eingetreten ist. Im Einsatz, der gegen 17.30 Uhr beendet werden konnte, waren neben der Feuerwehr und dem ADAC-Hubschrauber der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Kriminalpolizei Koblenz. pm