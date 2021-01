Koblenz

Die Maske auf. Warten auf den Einlass. Hände desinfizieren, den Platz aufsuchen: Erst dann darf der Nächste rein: Der Zugang zu den Abiturprüfungen ähnelt den Hochsicherheitsbestimmungen am Flughafen, erzählt Emily Middendorff stellvertretend für Hunderte junger Menschen, die in Koblenz gerade ihre Klausuren schreiben. Und das mit dem Flughafenvergleich meint sie positiv: Die Schüler fühlen sich sicher und gut geschützt in den Räumen, die immer wieder gelüftet werden. Aber das Drumrum ist richtig blöd: Es sind einsame Zeiten für die jungen Leute.