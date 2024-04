„Einer der dramatischsten Fälle der vergangenen Jahre“: Oberster Denkmalpfleger zum Großbrand in Winningen

Plus Winningen Koblenz & Region

Drittes Mal Feuerwehreinsatz in Winningen: Wie geht es weiter mit historischen Häusern?

Nach den beiden Bränden – einer in der Nacht von Sonntag auf Montag, einer in der Nacht auf Dienstag – hat es nun einen dritten Feuerwehreinsatz in der Moselgemeinde Winningen gegeben.