Koblenz

„Es wird für mich ein ganz neues Leben und auch eine neue Herausforderung“, sagt der Koblenzer Dechant Thomas Hüsch mit Blick auf den kommenden September. Dann tritt er seine neue Stelle als Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde in Prag an. Hinter ihm liegen 13 Jahre priesterliche Tätigkeit in der Rhein-Mosel-Stadt. „Die Trennung von Koblenz wird mir nicht leichtfallen. Ich fühle mich hier sehr verbunden.“