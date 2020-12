Koblenz

Was die Kölner Szene kann, können Koblenzer Musiker schon lang: Selbstverständlich hat die einzige Stadt an Rhein und Mosel ihr eigenes Corona-Lied – eingebettet in ein professionelles Video mit fantastischen Perspektiven aus der Luft. Verdienter Lohn nach wenigen Tagen im Netz: Rund 64.000 Aufrufe bei Facebook. Und auch auf YouTube ist das vierminütige Musikvideo zu sehen.