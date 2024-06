Plus Koblenz

Eine geballte Ladung Glück: 125 Jahre Schornsteinfegerinnung Koblenz

i Das Team der Koblenzer Schornsteinfegerinnung kam zur Jubiläumsfeier im schwarzen Kehranzug und Zylinder zusammen. Foto: Michael Jordan

Man sagt, sie bringen Glück: Vor 125 Jahren ist die Schornsteinfegerinnung Koblenz gegründet worden. Zur Jubiläumsfeier kam das Innungsteam im schwarzen Kehranzug und Zylinder ins Koblenzer Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Ebenso beeindruckend ist, was die Innung in all den Jahren geleistet hat.