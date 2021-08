Wohl viele wissen nicht, dass eines der größten Genies der Musikgeschichte starke Wurzeln in Koblenz hatte. Den Beweis dafür bietet das Mutter-Beethoven-Haus in Ehrenbreitstein. Ludwig van Beethovens Mutter Maria Magdalena wurde 1746 im heutigen Rheinstadtteil in der Wambachgasse geboren und verbrachte dort ihre Kinder- und Jugendzeit.