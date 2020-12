Koblenz/Kreis MYK

Wäre der Umgang mit dem Coronavirus ein Mannschaftsspiel, dann wären Michael Schönberg und Ludwig Prinz so etwas wie die Spielmacher. Es liegt vor allem an ihnen, viele markante Corona-Fälle in Stadt und Landkreis richtig einzuordnen und entsprechende Spielzüge – um im Bild zu bleiben – einzuleiten: ob in Schulen, Kitas, Altenheimen, Firmen oder Hochschulen. Das Ziel ist klar: Sie wollen den Kampf gegen die unkontrollierte Verbreitung des Coronavirus in Koblenz und der Region gewinnen, auch bei weiter steigenden Zahlen. Sie berichten, wie es zurzeit hinter den Kulissen des Corona-Zentrums aussieht.