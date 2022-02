„Keiner da!“ Olav Kullak breitet die Arme aus, er steht am Kreisel in der Kastorpfaffenstraße, hat sich vor einigen Tagen extra fürs RZ-Interview die Uniform des Zugmarschalls angezogen. Jetzt streift er auch die weißen Handschuhe und den Helm über, „passt noch, der Kopf ist nicht dicker geworden, obwohl man einiges dazugelernt hat in der Zeit“, sagt er lächelnd.