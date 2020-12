Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 14:46 Uhr

Koblenz

Ein starkes Pink für starke Mädchen: Beleuchtungsaktion für Gleichberechtigung

Anlässlich des Weltmädchentages am 11. Oktober erstrahlten am Sonntagabend das Koblenzer Schloss, das Reiterstandbild am Deutschen Eck und die Seilbahn-Talstation in kräftigem Pink.