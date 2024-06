Plus Koblenz

Ein Schulkiosk in einer Koblenzer Grundschule und die große Frage: Kommt Poldi?

i Matteo (Mitte) ist in diesem Jahr der Chef des Kiosk-Teams. Gemeinsam mit Tyron (links) und Orestas berichtet er, wie die Arbeit läuft. Foto: Doris Schneider

Jeden Mittwochmorgen herrscht lebhaftes Treiben an der Grundschule Wallersheim, wenn der Schul-Kiosk seine Türen öffnet. Doch hinter den bunten Stiften und Heften verbirgt sich weit mehr als nur ein Laden. Was hat es damit auf sich – und was hat das mit Döner und Poldi zu tun?