Ein Ort in Familienhänden: Michael Dötsch übergibt Bürgermeisteramt an seinen Bruder Martin

i Feierabend für den einen, Dienstbeginn für den anderen: Michael Dötsch (links) übergibt nach 15 Jahren im Ehrenamt die Geschäfte als Ortsbürgermeister an seinen Bruder Martin (rechts). Foto: Stefanie Braun

In Kobern-Gondorf steht ein Machtwechsel an: Michael Dötsch (56) übergibt das Amt als Bürgermeister nach 15 Jahren an seinen Bruder Martin (58). Schon ihr Vater war Kommunalpolitiker und Winzer: Franz Dötsch war über 20 Jahre Verbandsgemeindebürgermeister, war Jahrzehnte im Kreistag, im Verbandsgemeinderat, vorab Ortschef. Wieso der eine Dötsch nun aufhört, der andere übernimmt und was Politik in der Familie Dötsch bedeutet, darüber reden die Brüder mit unserer Zeitung.