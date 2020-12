Pfaffendorf

In Pfaffendorf wird in drei Jahren Wein gelesen, wenn alles gut geht – und zwar nicht im Wingert, sondern bei den Einheimischen an den Hauswänden oder im Garten. In dem Koblenzer Stadtteil hat sich eine lose Winzergemeinschaft zusammengefunden. Und bald sollen die ersten Reben gepflanzt werden.