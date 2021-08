Das Hallenbad geht erst im Herbst 2023 in Betrieb – ein ganzes Jahr später als von der Öffentlichkeit erwartet. Bislang hatte die Stadt immer kommuniziert, dass die Bauzeit 24 Monate betragen wird, und die Arbeiten haben im September 2020 begonnen. Ergo: Das Bad wird voraussichtlich im Herbst 2022 fertig – sollte man denken. In der Tat beträgt die Bauzeit planmäßig auch 24 Monate, allerdings beginnt diese erst mit dem Start der Rohbauarbeiten. Und diese haben an diesem Mittwoch angefangen.