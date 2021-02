Das Virus ist omnipräsent: Es gibt kaum einen Tag, an dem die Nachrichten und Zeitungen nicht voll sind von Berichten über die Situation, von Zahlen der Infizierten, von neuen Regelungen und Verordnungen. Vor genau einem Jahr hat all das angefangen. Wann es aufhört, kann zurzeit niemand genau vorhersagen. Ein (sicher unvollständiger) Überblick: So war unser (erstes) Jahr mit Corona.