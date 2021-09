Wer beim Begriff „Heimatmuseum“ glaubt, er komme in vollgestopfte Räume, in denen alles gezeigt wird, was Einheimische in Omas Scheune gefunden haben, der wird überrascht sein, wenn er die großzügigen Altbauräume in der Gülser Gulisastraße betritt. Denn auch, wenn gerade ein wenig Chaos herrscht, ist von einer Sammelsurium-Sammlung absolut nichts zu spüren.