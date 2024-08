Plus Koblenz

Ein Haus, fünf Nationen und ein Thema: Wie ein Verein in Koblenz den internationalen Austausch fördern will

i Im Vereinsheim der Seepfadfinder in Güls treffen sich ab Samstag 25 junge Erwachsene aus fünf Ländern. Das Treffen soll den internationalen Austausch fördern, aber auch weiterbilden. Foto: Fördervein Seepfadfinder/Lukas Kimpel

Den interkulturellen Dialog zu fördern, hat sich der Verein Gaia Germany als Ziel gesetzt. In Koblenz probiert er deshalb ein neues Format aus: 25 junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren aus fünf verschiedenen Ländern quartieren sich vom 3. bis zum 11. August an einem Ort ein und arbeiten gemeinsam an einem Thema, das für die Zukunft der Menschheit von Bedeutung ist. Im Interview beantwortet Gaia-Mitgründer Janosch Zmelty aus Lahnstein vier Fragen rund um das Projekt.