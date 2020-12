Koblenz

Schwester Christine bringt so schnell nichts aus der Fassung. Die Intensivkrankenschwester hat manch schwierige Lage auf Station erlebt und immer die Ruhe bewahrt. Bevor jedoch der erste Covid-19-Patient auf ihre Station verlegt wurde, machte sich Unbehagen breit. „Es war anfangs spannend und aufregend: Die Pandemie schien so fern und war doch so nahe“, sagte Schwester Christine Schagen. Ein Rückblick auf ein bewegendes halbes Jahr im Koblenzer Marienhof.