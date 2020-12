Koblenz

In der Rangliste der Jahre, an die man auch mit einigem Abstand noch gern zurückdenkt, dürfte 2020 wohl bei den wenigsten einen der vorderen Plätze einnehmen. Viel Grund zu Freude und Optimismus gab es gerade im Pandemiewinter wahrlich nicht. Was hilft in solchen Situationen, ist oftmals der Blick nach vorn.