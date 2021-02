In dieser Woche war es bitterkalt in Koblenz: Gleich mehrmals sank die Temperatur bis zu minus 10 Grad. Die Kälte bemerkt jeder, der raus geht. Am schlimmsten aber ist es für die Menschen, die unter freiem Himmel leben. Für die Obdachlosen setzen sich Koblenzer Einrichtungen wie die Caritas, der Verein Die Schachtel oder die Mitarbeiter des Übernachtungswohnheims ein. Sie helfen mit warmem Essen, Schlafsäcken und vor allem bei der Organisation einer warmen Unterkunft.