Noch hängt keine Karte im Kasten, aber unter den beigefarbenen Schirmen stehen große und kleine Tische aus grauem Holz für Gäste bereit. Und die kommen schon in Scharen. „Es ist der Hammer“, sagt Thorsten Kohlmeier zufrieden. Das Pegelhaus, das er vor wenigen Tagen eröffnet hat, zieht die Leute magisch an. Und zwar sowohl Koblenzer als auch Touristen. Und genau so soll es sein, freut sich Kohlmeier.