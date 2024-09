Plus Koblenz

Eheschließungen in Koblenz: Immer weniger Paare wollen heiraten

Von Hannah Klein

i Zwei Stühle für Braut und Bräutigam stehen bei einer Hochzeitsfeier zur Verfügung: In der Stadt Koblenz ist zu beobachten, dass im Laufe der Jahre die Zahl der Eheschließungen abgenommen hat – und damit aber auch die Anzahl an Scheidungen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine glückliche Ehe ist für viele Menschen Teil der Vorstellung eines perfekten Lebens. Doch wie sehen die Paare in Koblenz das: Sind „Ja, ich will“ und „Bis dass der Tod euch scheidet“ noch Mode? Wie viele Ehen gehen in Koblenz trotz des Ehegelübdes in die Brüche und was machen Paare vielleicht anders als früher, wenn sie heute heiraten? Die Rhein-Zeitung hat nachgeforscht