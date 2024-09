Plus Koblenz Ehemaliger Oberbürgermeister wird zu Grabe getragen: Koblenz sagt emotional „Tschüss, Schu-Wi!“ Von Doris Schneider i Eberhard Schulte-Wissermann war mit Leib und Seele Koblenzer, auch wenn er nicht hier geboren ist. 16 Jahre lang war er als Oberbürgermeister in höchster Verantwortung: von 1994 bis 2010. Der 81-jährige beliebte Politiker starb vor zehn Tagen. Foto: Thomas Frey/Frey-Pressebild Gradlinig. Verlässlich. Zugewandt. Humorvoll. Aber auch leidenschaftlich, wenn es um die Sache ging, vor allem um die Entwicklung seiner geliebten Heimatstadt Koblenz. Diese Worte fallen immer und immer wieder, wenn man mit Menschen über den langjährigen Koblenzer Oberbürgermeister Eberhard Schulte-Wissermann spricht. Lesezeit: 5 Minuten

Vor zehn Tagen im Alter von 81 Jahren ist er gestorben. Am Dienstag haben Hunderte Koblenzer gemeinsam mit der Familie und politischen Weggefährten Abschied genommen bei einer Gedenkfeier in der Florinskirche und der Beisetzung auf dem Hauptfriedhof. Abschied von Schu-Wi, wie ihn viele genannt haben. Auf dem Foto, das vorn in ...