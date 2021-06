Edeka-Markt eröffnet heute in Alken: auch regionale Produkte im Angebot

Die Region ist um eine Einkaufsmöglichkeit reicher: Die beiden Brüder Daniel und Benjamin Schütz wollen eine Edeka-Filiale in der Moselgemeinde Alken eröffnen – und zwar am heutigen Mittwoch. Damit ersetzen sie die vor rund einem halben Jahr geschlossene „Nah + Gut“-Filiale im Ort. Diese war zu klein, und auch die Parkmöglichkeiten waren zu beengt, sagt Ortsbürgermeister Hans-Walter Escher. Zu einer Erstbegehung sind er und zahlreiche Besucher nun in den außerhalb gelegenen Neubau gekommen. Der Markt kann neben den gängigen Produkten auch mit einigen regionalen Besonderheiten aufwarten.