Koblenz

Drei Mitglieder einer Koblenzer Familie müssen sich erneut vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Die nunmehr 25-, 27- und 30-jährigen Angeklagten waren mit Urteil der Zweiten Großen Strafkammer vom 30. Juli 2019 wegen Betruges in 25, 29 beziehungsweise 31 Fällen zu Gesamtfreiheitsstrafen von zwei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, der dritte erhielt eine Einheitsjugendstrafe in Höhe von zwei Jahren und sechs Monaten. Auf die Revision eines Angeklagten hin hat der Bundesgerichtshof das Urteil teilweise aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts verwiesen.