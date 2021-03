Earth Hour am Samstagabend: Koblenz macht das Licht aus

Weltweit setzen Städte und Menschen in mehr als 180 Ländern an diesem Samstag, 27. März, ein Zeichen für den Klimaschutz und knipsen um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. In Koblenz werden dann auch das Reiterstandbild am Deutschen Eck sowie die Festung Ehrenbreitstein mit ihrem Hang dunkel sein. Marcel Rolf Hoffmann, Ansprechpartner der Earth Hour in Koblenz, freut sich, wenn viele Menschen an dieser Aktion des WWF – World Wide Fund for Nature – mitmachen und zu Hause 60 Minuten alles dunkel lassen. Der 45-Jährige ist Schauspieler am Theater Koblenz und lebt in einer Patchworkfamilie.