Koblenz

Earth Hour am Deutschen Eck: Koblenz macht das Licht aus für den Klimaschutz

Wo sich sonst üblicherweise das beleuchtete Reiterstandbild am Deutschen Eck und der Hang unterhalb der Festung Ehrenbreitstein aus der Dunkelheit herausschälen und majestätisch im Licht erstrahlen, war es am Samstag in Koblenz für eine Stunde lang dunkel. Und das war beabsichtigt.