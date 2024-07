Plus Koblenz Drogenautomat in Koblenz wird unscheinbar gemacht: Polizei stellt 49 Gramm THC-Blüten sicher Von Katrin Steinert i Mit Logo und angepriesenen Blüten war der Automat bis Mittwochabend versehen, nun ist er blank, die Verkaufstasten sind überklebt. Foto: Katrin Steinert Die Geschichte um den vermeintlichen Cannabisautomaten nahe der Neuendorfer Willi-Graf-Grundschule bekommt weitere Kapitel. Das CBD-Verkaufsgerät wurde am Mittwoch, nachdem unsere Zeitung darüber berichtet hatte, in einer Blitzaktion von seinem auffallenden Äußeren befreit. Und: Die Staatsanwaltschaft nennt Details zum Inhalt, der beschlagnahmt worden war. Lesezeit: 2 Minuten

Blitzaktion: Augenzeugen beobachteten am Mittwochabend, wie ein Sprinter einer Sicherheitstechnikfirma an der Verkaufsstelle hielt. Zwei Männer stiegen aus. „Sie haben die auffälligen Aufkleber am Automaten entfernt“, berichtet ein Anwohner: „Der RZ-Artikel hat offenbar Wirkung gezeigt.“ Zuvor hatten knallige Buchstaben und das orange-grüne Firmenlogo mit dem Hanfblatt angezeigt, dass hier CBD-Blüten ...