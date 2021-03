Sieben Jahre Haft, von der ein Teil der Strafe als Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurden: So lautet das Urteil gegen einen 23-jährigen Koblenzer, der wegen bewaffnetem Drogenhandel, besonders schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung auf der Anklageband des Koblenzer Landgerichts saß (wir berichten).